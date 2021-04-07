Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Almanya'daki sağlık testlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Almanya'daki sağlık testlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Almanya'daki sağlık testlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı

Almanya'da sağlık taramasından geçirilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Almanya'da sağlık taramasından geçirilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Abbas'ın Almanya'daki sağlık kontrolü tamamlandı.

Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluk çıkmadığı ve Abbas'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Abbas'ın yarın Filistin'e döneceği kaydedildi.

Ürdün silahlı kuvvetlerine ait iki helikopter, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı almak üzere 5 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine inmişti.

Rutin sağlık testlerini yurt dışında yaptırması planlanan Abbas'ın Ürdün'den Almanya'ya geçeceği belirtilmişti.

85 yaşındaki Abbas, daha önce işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün'ün başkenti Amman'daki bazı hastanelerde çeşitli kontrollerden geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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