Filistin Devlet Başkanı Abbas Hacca Giden Filistinlileri Ziyaret Etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, hac vazifesini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek olan hacı adaylarını ziyaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'na gelerek hacca giden Filistinlileri ziyaret etti. Devlet Başkanı Abbas, hacca giden vatandaşların hac ibadetini yerine getirmek için rahat ve huzurlu hissetmeleri gerektiğini belirterek, "Onlara rahatlık sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bu bizim için insani ve dini bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli hacı adayları, hac vazifesini yerine getirmek için dün sabahtan itibaren Suudi Arabistan'a gitmeye başladı. - RAMALLAH