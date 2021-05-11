Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Faik Öztrak Ali Babacan Murat Kurum
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Samet Aybaba Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:19:07. #1.15#

title