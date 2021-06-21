Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinli grupları yeniden "ciddi diyaloğa" dönmeye çağırdı
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinli grupları yeniden "ciddi diyaloğa" dönmeye çağırdı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinli grupları yeniden 'ciddi diyaloğa' dönmeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli gruplara yeniden "ciddi diyaloğa" dönme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli gruplara yeniden "ciddi diyaloğa" dönme çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı göre WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi 8. Dönem Çalışma Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Abbas, "Sağlam ulusal birliğimizle iç yapımızı vurmaya kalkışan tüm komploları boşa çıkaracağız. Halkımızın tek ve yasal temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütünü koruyacağız" dedi.

Filistin Devlet Başkanı, halkın karşı karşıya kaldığı tehlikeler ve meydan okumalarla mücadele için tüm düzeylerde bir ulusal ortaklık kurulması ve bölünmenin sonlandırılması hedefiyle derhal ve durmaksızın ciddi diyaloğa yeniden dönülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail işgaline de meydan okuyan Abbas, şöyle devam etti:

"Filistin halkı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarında işgal son bulana kadar büyük yürüyüşünden ne yorulacak ne de vazgeçecektir. Yüksek sesle söylüyoruz, bu işgal halkımızdan, toprağımızdan ve göğsümüzden çekip gitsin."

Abbas, Gazze'nin imarı için Mısır, Ürdün, Katar, diğer kardeş ülkeler ve uluslararası toplumla iletişimin sürdüğünü belirterek, yeniden imarın meşru adresinin Filistin devleti olduğunu bunun için de her yerde tam ve kapsamlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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