Filistin Devlet Başkanı Abbas Doha'da Katar Emiri Al Sani ile "Filistin'i" görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile "Filistin davasına ilişkin son gelişmeleri" değerlendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Abbas, Emir Al Sani ile bir araya geldi.

Abbas, Katar Emiri Al Sani'ye Filistin davasına ilişkin son gelişmeler ve İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Filistin-Katar ilişkileri de ele alındı.

Filistin tarafından Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac, Abbas'ın Diplomasi Müsteşarı Mecdiel-Halidi ve Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam da görüşmede hazır bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Emir Al Sani'nin daveti üzerine Katar'ın ev sahipliğinde 30 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Arap Kupası'nın açılış müsabakalarına katılmak üzere dün Doha'ya gelmişti.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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