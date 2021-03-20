- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu
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- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu

20.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:10

- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu

RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, Filistin'de aşılama başladı. Geçtiğimiz 17 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde yürütülen Covid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı'ndan ilk aşı teslimatını alan Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Covid-19 aşısının ilk dozunu uygulandı. Abbas, Filistin halkını bu zor dönemden geçmek için kamu güvenliği protokollerine ve Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aşılama talimatlarına uymaya devam etmeye çağırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün erken saatlerde aşı kampanyasının başlatıldığını belirterek, sağlık personelleri, kanser ve böbrek yetmezliği hastaları ile 75 yaş üstü yaşlılara öncelik verileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, COVAX sevkiyatının parçası olarak 24bin AstraZeneca aşısına ek olarak 38 bin doz Pfizer/BioNTech aşısının tedarik edildiği belirtildi.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu
- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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