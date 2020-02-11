Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuştu: (1)

11.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:20

BİRLEŞMİŞ Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planının "bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini" belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının ele alındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılan Abbas, burada yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD'nin sözde barış planını reddetti.

Abbas, bu planın uluslararası meşru bir yanının bulunmadığına ve İsrail'in Filistin topraklarını ilhakına izin verdiğine dikkati çekerek, planın müzakereler için uluslararası referans olarak alınmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Bu plan, bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz ve uygulanmasına karşı çıkacağız." dedi.

"Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var"

İsrail ve ABD'nin Filistin'e teklif ettiği devletin "İsviçre peynirine" benzediğini dile getiren Abbas, "Hanginiz böyle bir devleti, bu koşulları kabul ederdiniz?" ifadesini kullandı.

Abbas, bu planın İsrail işgalini ödüllendirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkeleri için savaşan 300 İsrailli yetkili, şimdi de adalet için bu planı reddediyor. ABD Kongresinden gelen bir mektupta 107 kişi, Senatodan ise 12 kişi bu plana karşı çıkıyor. Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var. İsrail ve Filistinliler arasında barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı barış yolunda uluslararası ortaklık için buradayım."

(Sürecek)

Kaynak: AA