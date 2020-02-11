Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW
BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.
11.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:10
BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.
Kaynak: AA