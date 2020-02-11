Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW

BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.

11.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:10
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW

BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar

Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı , ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW
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