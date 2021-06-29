Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini "yanılsama" olarak nitelendirdi
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini "yanılsama" olarak nitelendirdi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini 'yanılsama' olarak nitelendirdi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının bir "yanılsama" olduğunu ve başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının bir "yanılsama" olduğunu ve başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Fetih hareketi ve Kudüs Açık Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bir konferansın açılışında, Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntülü bir konuşması yayınlandı.

Konuşmasında Abbas, "Herkesin bildiği gibi, 'yüzyılın anlaşması' olarak bilinen şeyi boşa çıkardık ve sözde 'İbrahim normalleşme anlaşmalarının' başarılı olamayacak bir yanılsama olduğu herkes tarafından açıkça anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Barış ve güvenliğin ancak işgalin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma haklarına kavuştuğunda gerçekleşebileceğini kaydeden Abbas, "Dünya İsrail'i işgalci ve ırkçı devlet olarak görmeye başladı ve uluslararası kamuoyu Filistin'i kabul etmek için kademeli bir değişime tanık oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas'ın bu konuşmasının, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyükelçilik açılışına katıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini "yanılsama" olarak nitelendirdi - Haberler
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