Filistin Devlet Başkanı Abbas, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını değerlendirdi
Filistin'in üst düzey yöneticileri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık binasında toplantı düzenledi.
18.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:35
Filistin'in üst düzey yöneticileri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık binasında toplantı düzenledi. Toplantıya katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA