Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin 'barış planını' reddetti: İsviçre peyniri gibi
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin 'barış planını' reddetti: İsviçre peyniri gibi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barış planının bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi. Abbas, ABD'nin barış planı için "İsviçre peyniri" benzetmesini yaptı

11.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:45
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin 'barış planını' reddetti: İsviçre peyniri gibi

Devlet Başkanı , Donald Trump yönetiminin Orta Doğu planının bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini ve Washington'ın bu konuda tek ara bulucu olmaması gerektiğini" ifade etti.


Abbas, ABD'nin barış planını " peynirine" benzetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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