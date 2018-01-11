Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' Açıklaması
Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mecdelani'nin açıklaması kendi şahsi tutumunu ortaya koyar. Bu, Filistin yönetiminin ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutumunu hiçbir şekilde yansıtmamakta ve resmi kaynaklara dayanmamaktadır.
Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mecdelani'nin açıklaması kendi şahsi tutumunu ortaya koyar. Bu, Filistin yönetiminin ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutumunu hiçbir şekilde yansıtmamakta ve resmi kaynaklara dayanmamaktadır." denildi.
Kaynak: Dunya.com