Filistin'den uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların durması için "net tavır" çağrısı

Filistin, İsrail'in "Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarının" durması için uluslararası topluma "kesin ve net" tavır takınma çağrısında bulundu.

Filistin, İsrail'in "Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarının" durması için uluslararası topluma "kesin ve net" tavır takınma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin sabahtan bu yana Mescid-i Aksa'nın avlusuna yaptığı baskınlar sert dille kınandı.

Bu yapılanların sonuç ve yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma kesin ve net tavır takınma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerden, Mescid-i Aksa'ya akın etmelerini istedi.

Hamade ayrıca Filistinlilere, fanatik Yahudilerin baskınlarına engel olmak amacıyla Aksa'nın avlusunda ve Eski Şehrin sokaklarında nöbet tutma ve Kurban Bayramı namazına kadar da buna devam etme çağrısında bulundu.

"Baskın, İsrail tarafından alınan siyasi bir karar"

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskının, "İsrail tarafından alınan siyasi bir karar" olduğunu söyledi.

Şeyh, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, baskının "uluslararası iradeye meydan okuma" anlamı taşıdığını ve "İsrail'deki yeni hükümetin yönelimleri hakkında tehlikeli işaretler verdiğini" kaydetti.

İslami Cihad hareketinden tepki

Öte yandan İslami Cihad Hareketi Basın Sözcüsü Tarık es-Silmi, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da yaşananların, tüm Arapları ve Müslümanları etkileyen türden bir saldırganlık olduğunu kaydetti.

"Siyonist düşman, Müslümanların en kutsallarından birine yönelik saldırgan planlarını açık ederken, bazı ülkeler ve yöneticiler onunla normalleşme ve ilişki kurma konusunda ısrar ediyor." ifadesini kullanan Silmi, Kudüs ve işgal altındaki şehirlerde bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya gitme, fanatik Yahudiler ile İsrail güçlerini engelleme çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa