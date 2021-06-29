Filistin'den uluslararası topluma "İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun" çağrısı
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Filistin'den uluslararası topluma "İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun" çağrısı

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını durdurun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistin yetkili Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Silvan Mahallesi'nin El-Bostan bölgesinin yıkım ve tehcir tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.

Şeyh, uluslararası toplumu İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarıyla Filistin halkına ve mallarına yaptığı saldırıları durdurmaya çağırdı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde El-Bostan bölgesine baskın düzenleyerek bir Filistinliye ait dükkanı "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere de plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisi, 6 kişiyi yaralamıştı.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Silvan Mahallesi'nde Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor. El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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