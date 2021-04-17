Filistin'den uluslararası topluma İsrail cezaevlerindeki tutuklulara koruma sağlama çağrısı yapıldı

Filistin, 17 Mayıs Filistin Esirler Günü münasebetiyle uluslararası topluma İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklulara koruma sağlama çağrısında bulundu.

Filistin, 17 Mayıs Filistin Esirler Günü münasebetiyle uluslararası topluma İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklulara koruma sağlama çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cenevre Sözleşmelerini imzalayan ülkeler ve ilgili uluslararası kurumlar da dahil olmak üzere uluslararası topluma, "Filistin halkına ve mahkumlarına karşı koruma sağlamak için sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, "İsrail işgal makamlarını, Filistin halkına zulmeden, keyfi gözaltı uygulamalarıyla yıldırma da dahil, Filistinlileri topraklarından çıkarmaya çalışan ırkçı sömürge sisteminden sorumlu tutmaya" davet edildi.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Filistinli mahkumların İsrail'in askeri mahkemelerinde yargılandıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, Cenevre Sözleşmelerine imza atan devletlere ve ilgili uluslararası kurumlara, İsrail askeri mahkemelerinin bir sömürge kurumu olduğu, mahkemelerin bir kınama ve baskı aracı olduğu ve yasal süreç ile adil yargılamanın asgari standartlarını karşılamadığı hatırlatıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyinin 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmesinin üzerinden 47 yıl geçti.

Resmi insan hakları raporlarına göre, İsrail Filistinlilere yönelik sistematik tutuklama politikasını sürdürürken, hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 500 tutuklunun haklarını da ihlale devam ediyor.

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklular

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde 226 Filistinli tutuklu yaşamını yitirdi.

Cemiyet, tutukluların 75'inin "kasıtlı cinayet", 73'ünün "işkence" sonucu yaşamını yitirdiğini açıklarken, 7 Filistinlinin "hapishanede ateş açılması", 71 Filistinlinin de İsrail'in "tıbbi ihmal politikası" sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail yönetimi, ayrıca en eskisi 1980 tarihli olmak üzere 7 Filistinlinin naaşını da elinde tutarak, ailelerine teslim etmeyi reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat