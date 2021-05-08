Filistin'den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı
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Filistin'den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

Filistin'den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin yönetimi, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere koruma sağlamak ve İsrail'i yalnızlaştırmak için bir dizi uluslararası kurum ve kuruluştan acil toplantılar düzenlenmesi talebinde bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere koruma sağlamak ve İsrail'i yalnızlaştırmak için bir dizi uluslararası kurum ve kuruluştan acil toplantılar düzenlenmesi talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ?Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdindeki tüm Filistin elçileriyle konuştuğunu belirtti.

Maliki, elçilerden bu kurum ve kuruluşların son olaylarla ilgili acilen toplanmaları için gerekli diplomatik başvuruları yapmalarını istediğini aktardı.

Uluslararası camianın kınama ve açıklama yönteminden vazgeçerek Filistin halkı için koruma sağlama aşamasına geçmesi gerektiğine dikkati çeken Maliki, İsrail'in bir "apartheid (ırkçı, ayrımcı rejim) rejimi" olduğunu ve diğer ülkelerin, "insanlığa karşı suç işleyen" bu rejimle ilişkileri kesmesi gerektiğini vurguladı.

Maliki, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin durumuna ilişkin ise, İsrail'in Filistin'in Ürdün'den aldığı ve Filistinlilerin mülkiyetini ispat eden belgeleri tanımadığını ancak Yahudi yerleşimcilerin sunduğu "sahte" belgeleri kabul ettiğinin altını çizdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günler yaşıyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi arttırmıştı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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