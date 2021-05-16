Filistin'den "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması çağrısı
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Filistin'den "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması çağrısı

Filistin'den 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplanan BMGK'ye seslenen Maliki, Filistin halkının katlanmak zorunda kaldığı dehşetin kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyledi.

Beş aylık bir bebeğin tüm ailesini İsrail saldırılarında kaybettiğini anlatan Maliki, İsrail'in "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlediğini ifade etti.

Maliki, BMGK'nin elinde İsrail'in işgaline son vermesi ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için yaptırım, silah ambargosu uygulama ve Filistinliler için uluslararası koruma sağlama gibi araçlar olduğunu hatırlattı.

Riyad el-Maliki, Konsey üyelerine, "Kendinizi neden bizim yerimize koymuyorsunuz? Ülkeniz işgal altında olsa, halkınız zulme uğrasa, katledilse ne yapardınız? Bağımsızlığınız için zulme son vermek için ne yapardınız?" sorusunu yöneltti.

Filistin'in özgürlüğünün barışa giden tek yol olduğunu vurgulayan Maliki, BMGK'ye bu yasal ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmek için harekete geçme çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
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Filistin'den "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulanması çağrısı - Haberler
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