Filistin'den Orta Doğu Dörtlüsü'ne "askerden arındırılmış bağımsız Filistin devleti" önerisi
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Filistin'den Orta Doğu Dörtlüsü'ne "askerden arındırılmış bağımsız Filistin devleti" önerisi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı'na alternatif olarak, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'ne "askerden arındırılmış bağımsız bir Filistin devleti" önerisinde bulunduklarını açıkladı.

Filistin'den Orta Doğu Dörtlüsü'ne
09.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:11

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı'na alternatif olarak, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'ne "askerden arındırılmış bağımsız bir Filistin devleti" önerisinde bulunduklarını açıkladı.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisinde, yabancı basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide, "Filistin yönetimi olarak Orta Doğu Dörtlüsü'ne, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması şeklinde bilinen Orta Doğu Barış Planı'na alternatif bir plan sunduk." dedi.

Sundukları plana göre Filistin devletinin yapısına ilişkin ayrıntıları paylaşan Iştiyye, şunları kaydetti:

"Önerimiz 4,5 sayfadan oluşuyor. Bu öneri, egemen, bağımsız ve askerden arındırılmış bir Filistin devleti kurulmasını ve gerektiğinde sınırların çizilmesini öngörüyor."

- Ekonomik sorunlar

Filistin hükümetinin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Iştiyye, "Filistinli memurların mayıs ayı maaşlarını ödeyemez durumdayız." dedi.

Iştiyye bunun bir nedeninin de Filistin'in vergi gelirlerinin transferi konusunda İsrail'le yaşadıkları anlaşmazlık olduğunu vurguladı.

Filistin davasının mal ve mülk değil onur ve özgürlük davası olduğunun altını çizen Iştiyye, Filistin yönetiminde çalışan memurların maaşlarından feragat etmeye hazır olduğunu aktardı.

- İsrail ile ilişkiler

Iştiyye, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadis"ni "ilhak" planına işaret ederek, "Hükümetimiz İsrail'le her türlü ilişkiyi askıya almıştır. Ancak hayat çeşitli şekillerle elbette devam ediyor. Mesela taşımacılık, seyahat veya bazı ihtiyaçların sağlanması konularında Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla koordinasyon sağlanıyor." diye konuştu.

Tel Aviv yönetiminin "ilhak" planını hayata geçirmesi durumunda, "İsrail'i tanıma" konusundaki mevcut tutumlarında değişikliğe gidebilecekleri uyarısında bulunan Iştiyye, 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması imkanını ortadan kaldıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kınadığını dile getirdi.

- İsrail'in "ilhak" planını iptal ettirme çabaları

Iştiyye, İsrail'in "ilhak" planını iptal ettirmeye çalışan Filistin yönetiminin "çok sert adımlar atmaya hazırlandığını" belirterek, şunları söyledi:

"İsrail yönetiminin ilhakı gerçekleştirmesi durumunda, Filistin yönetimi de geçicilik aşamasından devlet aşamasına geçecektir. Kurucu Meclis ve anayasal bağımsızlık ilan edecek böylece 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti oluşacaktır."

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Sözde Orta Doğu Barış Planı'nı, Filistinlilere ve uluslararası topluma rağmen Filistin topraklarında ilmek ilmek dokuyarak uygulayan İsrail, Filistinlilerin hayalini kurduğu 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız, egemen bir Filistin devleti ideasını da tamamen ortadan kaldırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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