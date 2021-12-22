Filistin'den "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu, öyle kalacak" sözlerine tepki

Filistin yönetimi, İsrail Meclisindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas'ın "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak" şeklindeki sözlerini "Siyonistlerin sömürge projesine bir tür destek" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de, "Devlet Başkanlığı, Filistin halkına Yahudi devletini tanıma çağrısı içeren Mansur Abbas'ın açıklamalarını şiddetle reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Mansur Abbas'ın sarf ettiği sözlerin "Filistinlileri göçe zorlamanın yanı sıra Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve Filistin halkının tarihine dil uzatan İsrailli radikallerin ekmeğine yağ süren sorumsuzca ifadeler" olduğu belirtilen haber de, "Filistin Devlet Başkanlığı, Mansur Abbas'ın Filistin haklarını savunmak yerine Siyonistlerin sömürge projesine destek veren akımın bir parçası olmasını esefle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas, dün İsrail'in "Globes" gazetesine verdiği mülakatta, "Bu, Yahudi halkının kararıdır. Yahudi halkı İsrail'i bir Yahudi devleti olarak kurdu. Soru; 'devletin kimliğinin ne olduğu' değildir. İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak. Önemli olan soru; 'Arap vatandaşlarının ve Arap toplumunun Yahudi İsrail devletindeki statüsünün ne olduğudur'. Asıl soru budur." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'deki Mart 2021 seçimlerinde, Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi, yüzde 3,25'lik seçim barajını geçmişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketinin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi, İsrail'de haziran ayında Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyon hükümetinde de yer alıyor.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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