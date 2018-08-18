- Filistin'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması hakkında açıklama

KUDÜS - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'yı kapatmaları üzerine acil bir toplantı düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak camiye giriş çıkışları durdurması üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantı sonrası Filistin Başkanlık Ofisi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail tarafının Mescid-i Aksa'yı kapatarak cami çalışanlarını çıkartması başta olmak üzere son dönemde attığı adımlar hakkında uyarıda bulunuldu. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmek üzere atacağı her adımın bölgedeki tansiyonu arttıracağı ifade edildi.

İsrail askerleri bugün bir Filistinliyi İsrail polisine bıçakla saldırdığı gerekçesi ile öldürmüş, daha sonra ise Mescid-i Aksa'yı kapatmıştı. Bunun üzerine cami cemaati namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapısı önünce kılmış ve sonrasında oturma eylemi düzenlemişti.