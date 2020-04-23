Filistin'den İsrail'in ilhak planlarıyla ilgili Arap Birliğine acil toplantı çağrısı Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını görüşmek üzere Arap Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının acilen toplanmasını istedi.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını görüşmek üzere Arap Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının acilen toplanmasını istedi.

Filistin'in Arap Birliği temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla Arap Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını acilen telekonferans yoluyla toplantıya çağırdı.

Toplantıda İsrail'in Batı Şeria'yı kendi topraklarına dahil etme niyetinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ilhak konusunda nihai kararı İsrail'in vereceği yönündeki sözlerinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh'in "İsrail'in Batı Şeria'yı tamamen veya kısmen ilhak etme planı uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarının herhangi bir parçasını ilhak etmesi halinde İsrail-ABD-Filistin arasındaki anlaşmaları hükümsüz sayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA