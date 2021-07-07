Filistin'den İsrail hapishanesinde 2 aydır açlık grevi yapan Ebu Atvan için Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı
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Filistin'den İsrail hapishanesinde 2 aydır açlık grevi yapan Ebu Atvan için Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı

Filistin'den İsrail hapishanesinde 2 aydır açlık grevi yapan Ebu Atvan için Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in uyguladığı idari tutukluluğa tepki amacıyla 64 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Gazanfer Ebu Atvan'ın hayatının kurtarılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in uyguladığı idari tutukluluğa tepki amacıyla 64 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Gazanfer Ebu Atvan'ın hayatının kurtarılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) acil müdahale çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Maliki, merkezi Cenevre'de bulunan ICRC Başkanı Peter Maurer'e İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla alıkoyduğu 28 yaşındaki Filistinli tutuklunun durumuna ilişkin bir mesaj gönderdi.

Maliki, mesajında ICRC'yi, "yasal sorumluluklarını yerine getirmeye ve Ebu Atvan'ın hayatını kurtarmak için acilen müdahalede bulunmaya" çağırdı.

Keyfi şekilde yürütülen idari tutukluluk politikasının yasa dışı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik sorumluluklarının açıkça ihlali olduğunu belirten Maliki, Tel Aviv'i "Ebu Atvan'ı yavaş yavaş öldürmekle" itham etti.

ICRC tarafından 6 Temmuz'da yapılan açıklamada, 2 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Ebu Atvan'ın sağlık durumunun kritik aşamaya geldiği belirtilmişti.

Ebu Atvan, idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek amacıyla 64 gündür açlık grevi yapıyor.

Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da, Ebu Atvan'ın idari tutukluluğunun askıya alınmasına karar vermişti. Filistinli tutuklunun avukatı, İsrail mahkemesinin kararının Ebu Atvan'ın tutukluluğunun son bulduğu anlamına gelmediğini, İsrail istihbaratı ve Hapishaneler İdaresinin "tutuklunun hayati sorumluluğunu reddetmesi" anlamını taşıdığını dile getirmişti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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Filistin'den İsrail hapishanesinde 2 aydır açlık grevi yapan Ebu Atvan için Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı - Haberler
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