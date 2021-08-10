Filistin'den Harem-i İbrahim'de asansör inşasına tepki: İsrail caminin kimliğini değiştirmeyi hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'den Harem-i İbrahim'de asansör inşasına tepki: İsrail caminin kimliğini değiştirmeyi hedefliyor

Filistin'den Harem-i İbrahim'de asansör inşasına tepki: İsrail caminin kimliğini değiştirmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

EL Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör inşa etmesine tepki gösterdi.

EL Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör inşa etmesine tepki gösterdi.

Bakanlığa bağlı El-Halil İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Cemal Ebu Arram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası kanunları çiğnediğini ve Harem-i İbrahim Camisi'nin kimliğini değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Ebu Arram, Harem-i İbrahim Camisi'nin Yahudileştirilmesi ve kimliğinin değiştirilmesine yönelik büyük bir saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

İsrail'in asansör inşasını durdurması için BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatını (UNESCO) müdahil olmaya çağıran Ebu Arram, Filistinlilere de namazlarını Harem-i İbrahim Camisi'nde kılmaları çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, asansör inşası projesinin başladığı belirtilmişti.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Mayıs 2020'de Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı.

En kutsal dördüncü cami kabul ediliyor

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Caner Erkin Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin'den Harem-i İbrahim'de asansör inşasına tepki: İsrail caminin kimliğini değiştirmeyi hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:21:33. #1.15#

title