Filistin'den BM Güvenlik Konseyine İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'den BM Güvenlik Konseyine İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı

Filistin'den BM Güvenlik Konseyine İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin şekilsel dayanışma mesajlarının ötesine geçerek İsrail'e karşı fiili adım atması gerektiğine vurgu yapıldı.

BMGK'ye İsrail işgaline, Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine ve Kudüslüler başta olmak üzere Filistin halkına yönelik ihlal ve suçları durdurmak için fiili önlemler alma çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BMGK'nin görev ve yetkilerini kullanma konusundaki isteksizliği, BMGK'yi durumu teşhis etmekle yetinen küresel bir kamuoyu tartışması forumuna dönüştürüyor."

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin ve fanatik Yahudilerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınayan ifadelere yer verildi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, en az 100 Filistinli de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Ebru Şallı Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin'den BM Güvenlik Konseyine İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 15:51:24. #1.16#

title