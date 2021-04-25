Filistin'den BM Güvenlik Konseyine İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin şekilsel dayanışma mesajlarının ötesine geçerek İsrail'e karşı fiili adım atması gerektiğine vurgu yapıldı.

BMGK'ye İsrail işgaline, Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine ve Kudüslüler başta olmak üzere Filistin halkına yönelik ihlal ve suçları durdurmak için fiili önlemler alma çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BMGK'nin görev ve yetkilerini kullanma konusundaki isteksizliği, BMGK'yi durumu teşhis etmekle yetinen küresel bir kamuoyu tartışması forumuna dönüştürüyor."

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin ve fanatik Yahudilerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınayan ifadelere yer verildi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, en az 100 Filistinli de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat