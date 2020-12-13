Filistin'den BM Güvenlik Konseyine "çifte standarttan vazgeçin" çağrısı
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Filistin'den BM Güvenlik Konseyine "çifte standarttan vazgeçin" çağrısı

13.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:26
Filistin'den BM Güvenlik Konseyine

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "çifte standart politikasından vazgeçmeye ve işlediği ihlallerden ötürü İsrail'i sorumlu tutmaya" çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "çifte standart politikasından vazgeçmeye ve işlediği ihlallerden ötürü İsrail'i sorumlu tutmaya" çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BMGK'nin, uluslararası meselelerde çifte standart politikasından vazgeçmesi, uluslararası kararları uygulaması ve bu kararları çiğneyen İsrail'den hesap sorması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilere ait 70'i aşkın küçük yerleşim birimini yasal hale getirmek ve bunları diğer büyük yerleşim birimleriyle birleştirecek altyapıyı hazırlamak için büyük meblağlar tahsis ettiği belirtildi.

Başta El Halil'de yaşananlar olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere dönük provokatif saldırılarını kınayan Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi bırakmasına kısa süre kala yerleşim birimleri inşaatındaki artışın büyük bir tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

Bugün bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, El Halil yakınlarındaki Mesafir Yatta beldesi kırsalında bulunan zeytinlik alana molotofkokteyli attığı ve yüzlerce ağacı ateşe verdiği belirtilmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) verilerine göre, Batı Şeria'da 124 küçük, 132 büyük Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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