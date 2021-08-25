Filistin'den Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

Filistin Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Al Masri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek, Odunpazarı Belediyesi'nin İsrail'in saldırılarına karşı Filistin Halkına verdiği destek için teşekkür etti.

Filistin Batı Şeria Bölgesi'nde bulunan Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Al Masri, Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Derneği Genel Başkanı aynı zamanda da El Fetih Genel Sekreteri olan Murad Al Muhandis ile Kalkilya şehrinden bir heyet Başkan Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette, Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Al Masri, Başkan Kurt'a Filistin'deki son durum hakkında bilgi verdi. Al Masri, Odunpazarı Belediyesi meclis üyelerinin İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkına destek vermek için yayınladığı deklarasyonun ve Hizmet Binası önüne asılan Filistin Bayrağı'nın Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yaşayan Filistinliler tarafından takdirle karşılandığını söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin Türk Bayrağı yanında Filistin Bayrağı asmasının İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme itiraz etmenin bir sembolü olduğunu kaydeden Al Masri, Başkan Kurt ve Odunpazarı Belediyesi'ne Filistin Halkı'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Başkan Kurt, nazik ziyaretleri için Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Al Masri ve yanındaki heyete teşekkür etti. Filistinlilerin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Başkan Kurt, bölgede yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşarak, Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmasını dilediğini söyledi.

Kaynak: Bültenler