Filistin'den "Arap Finansal Güvenlik Ağının Etkinleştirilmesi" Talebi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare'nin konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması
Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare'nin konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA