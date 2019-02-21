Filistin'den "Arap Finansal Güvenlik Ağının Etkinleştirilmesi" Talebi

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması

Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare'nin konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA