Filistin'den açlık grevindeki tutuklu için uluslararası topluma müdahale çağrısı

Filistin, İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto amacıyla 4 aydan uzun süredir açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevaş'ın hayatını kurtarmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlık grevini sürdüren Ebu Hevaş'ın hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma Ebu Hevaş'ın hayatını kurtarmak ve serbest bırakılması için İsrail hükümetine baskı yapma çağrısında bulunulan açıklamada, Ebu Hevaş'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, açlık grevindeki tutukluların yaşadığı sıkıntılara karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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