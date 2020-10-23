Filistin'deki siyasi oluşumlardan "Sudan-İsrail normalleşmesine" tepki
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Filistin'deki siyasi oluşumlardan "Sudan-İsrail normalleşmesine" tepki

23.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:07
Filistin'deki siyasi oluşumlardan

Filistin'de aralarında Hamas, İslami Cihad ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) de bulunduğu siyasi oluşumlar Sudan-İsrail normalleşmesine sert tepki gösterdi.

Filistin'de aralarında Hamas, İslami Cihad ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) de bulunduğu siyasi oluşumlar Sudan-İsrail normalleşmesine sert tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail arasındaki normalleşmenin siyasi bir hata olduğunu belirtti. Kasım, "Sudan ve İsrail arasındaki normalleşme Filistin halkına ve haklı davasına, Sudan'ın ve Arap milletinin ulusal çıkarlarına zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Normalleşmenin yalnız Siyonist projeye ve onun bölgedeki yayılmacı politikasına hizmet ettiğini söyleyen Kasım, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun (ülkelerindeki) iç çatışmalarda İsrail-Arap ülkeleri normalleşmelerinden faydalandıklarını ifade etti.

"Sudan'ın normalleşmesi Tel Aviv'e sunulan karşılıksız hediyedir"

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Sudan yönetiminin Tel Aviv'le normalleşmesini "İsrail'e sunulan karşılıksız hediye" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:

"Sudan yönetimi İsrail'in kucağına doğru kayıyor. Normalleşme ile İsrail'e karşılıksız hediye sunuyor. Sudan halkından fakir ve evsizlerin rızıklarından Amerika'nın memnuniyetini kazanmak adına büyük miktarlarda para sunuyor."

"Sudan halkının normalleşmeyi başarısızlığa uğratacağına güveniyoruz"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Bessam es-Salihi, İsrail ve ABD'nin Sudan halkının yaşadığı zor dönemden yararlanarak normalleşmeyi şantaj olarak kullandığını ifade etti.

Salihi, "Sudan halkına normalleşmeyi ve Amerika'nın şantajını başarısızlığa uğratacağı konusunda güveniyoruz." diye konuştu.

"Normalleşme Filistin ve Sudan halklarının sırtına saplanmış bir hançer"

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Sudan-İsrail normalleşmesi Filistin ve Sudan halklarının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirildi.

Sudan-İsrail normalleşmesinin kınandığı ifade edilen açıklamada, "Sudan hükümetine Trump yönetimi tarafından şantaj yapıldı ve normalleşme Sudan'nın başına belalar açacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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