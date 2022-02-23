Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden, uluslararası topluma "Gazze ablukası" çağrısı

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, uluslararası toplumdan İsrail'i Gazze Şeridi'ne 15 yıldan uzun süredir uygulamaya devam ettiği ablukayı kaldırmaya zorlamasını istedi.

Mizan İnsan Hakları Merkezi, 2021 yılı için ekonomik ve sosyal haklara ilişkin hazırladığı senelik raporunu yayınladı.

Uluslararası toplumdan İsrail'i Gazze Şeridi'nde 15 yıldan uzun süredir uygulamaya devam ettiği ablukayı kaldırmaya zorlaması talep edilen raporda, Filistin'deki iç siyasi bölünmeye son verilmesi, Filistin topraklarının siyasi birliğinin korunması ve mümkün olan en kısa sürede genel seçimlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, Filistin topraklarına yönelik mali taahhütlerini yerine getirmeleri, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için gerekli fonları sağlamaları, altyapı tesisleri ile enerji ve sanayinin geliştirilmesine doğrudan destek vermeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının, bin 439 iktisadi tesisin yanı sıra bin 314'ü tamamen ve 6 milyon 386 bini kısmen olmak üzere yaklaşık 7 bin 700 konutta hasara yol açtığı belirtilen raporda, 2021 yılında kapatılan fabrika sayısının 569'a yükseldiği aktarıldı.

Raporda, uluslararası kuruluşların verilerine göre Gazze'deki yoksulluk oranının yüzde 59'a yükseldiği, işsizlik oranının ise yüzde 47 civarında olduğu ve Gazze'deki ailelerin yüzde 64'ünün gıda güvensizliği ile karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kısıtlamalarının, hastaları hastanelere erişimden mahrum bırakarak sağlıklarında ciddi komplikasyonlara yol açtığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 2'si çocuk 4 hastanın vefat ettiği belirtilen raporda, İsrail'in son saldırılarında yaklaşık 50 sağlık tesisinin zarar gördüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, Gazze'deki kalp ilaçlarındaki açığın yüzde 39, birinci basamak sağlık ilaçlarındaki açığın yüzde 55, anne ve çocuk sağlığı ilaçlarında yüzde 57, kanser ilaçlarında ise yaklaşık yüzde 42 olduğu aktarıldı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.