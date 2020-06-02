Filistin'deki kanlı kundaklamanın küçük şahidi ailesinin katiliyle yüzleşecek
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Filistin'deki kanlı kundaklamanın küçük şahidi ailesinin katiliyle yüzleşecek

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Yahudi yerleşimciler tarafından evlerinin kundaklanması sonucu annesi, babası ve 18 aylık kardeşini kaybeden kendisi de ağır yaralı olarak kurtulan 10 yaşındaki Ahmed Devabişe, geçen ay İsrail mahkemesince suçlu bulunan ailesinin katiline karşı şahitlik yapacak.

Filistin'deki kanlı kundaklamanın küçük şahidi ailesinin katiliyle yüzleşecek
02.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:47

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Yahudi yerleşimciler tarafından evlerinin kundaklanması sonucu annesi, babası ve 18 aylık kardeşini kaybeden kendisi de ağır yaralı olarak kurtulan 10 yaşındaki Ahmed Devabişe, geçen ay İsrail mahkemesince suçlu bulunan ailesinin katiline karşı şahitlik yapacak.

Devabişe ailesinin sözcüsü Nasır Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanlı katliamdan kurtulan tek kişi olan küçük Ahmed'in mahkemede ailesinin katiline karşı şahitlik yapacağını söyledi.

Devabişe, ilk defa mahkemede şahitlik yapacak olan Ahmed'in tüm yaşadıklarını anlatacağını kaydetti.

"Sadece bir faili yok, birçok katil var"

İsrail yargısının bir aileyi yok eden bu olaydan sadece bir kişiyi suçlu bulmasına tepki gösteren Devabişe, "Ancak bu olayın sadece bir faili yok birçok katil var ve onlar hala Devabişe ailesinin evinin çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde oturuyor." dedi.

İsrail'in El-Lid (Lod) kentindeki merkezi mahkemede 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmada, Devabişe ailesinin evinin kundaklandığı olayın baş zanlısı Amiram Ben-Uliel suçlu bulunmuş, yargıç cezai kararını vermek üzere duruşmayı 19 Haziran'a ertelemişti.

Ne olmuştu?

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bu olay radikal "Bedel Ödetme" adlı Yahudi örgütün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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