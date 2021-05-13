Filistin'de zehirli gaz şüphesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de zehirli gaz şüphesi

Filistin'de zehirli gaz şüphesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden bir grup Filistinlinin zehirli gazla öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden bir grup Filistinlinin zehirli gazla öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı.

Bakanlık resmi sitesinde yer alan açıklamada, Gazze'deki Shifa Hastanesi'ne getirilen hayatını kaybetmiş Filistinlilerin, zehirli gazla öldüğünden şüphelendiklerini belirtti. Bakanlık, tıbbi numunelerin daha ileri araştırmalar için adli tıp ekipleri tarafından toplandığını açıkladı.Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son resmi verilerine göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 14'ü çocuk, 5'i kadın toplamda 56 kişi olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 335 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular
İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Tarkan Cemal Hünal Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Gökhan Töre Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin'de zehirli gaz şüphesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:11:17. #1.16#

title