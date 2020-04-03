Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı - Haberler
Filistin, Gazze, Güncel

Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı

Filistinli uzman ve gönüllüler, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendi ülkelerinde yaşanan solunum cihazı eksikliğini gidermek için yerel imkanlarla alternatif çözümler aramaya başladı.

03.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:04
Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı

Filistinli uzman ve gönüllüler, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendi ülkelerinde yaşanan solunum cihazı eksikliğini gidermek için yerel imkanlarla alternatif çözümler aramaya başladı.

İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze Şeridi'nde iki mühendis "kısıtlı imkan, düşük maliyet ve rekor sürede" endüstriyel solunum cihazı tasarladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da gönüllü bir ekip ise bu proje için planlar geliştirmeyi başardı.

Filistin'de sadece 201 solunum cihazı var

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Batı Şeria ve Gazze'de toplam sadece 201 yapay solunum cihazı bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, daha önce yaptığı açıklamada ülkedeki mevcut solunum cihazlarının Kovid-19 vakalarının artması durumunda yeterli olmayacağını söylemişti.

Yerli üretim çalışmaları

Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde çalışan iki mühendis ülkedeki bu açığı gidermek için kolları sıvadı.

Mühendislerden İsam Halef (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük sıkıntı ve zor koşulların onları yerel solunum cihazı üretmeye sevk ettiğini söyledi.

Halef, ürettikleri cihazın hastanelerde ilgili alanlarda çalışan doktorlar tarafından başarılı bulunduğunu belirtti.

İki mühendis 5 gün boyunca gece gündüz çalıştı

Cihazı geliştirmek için halen çalıştıklarını dile getiren Halef, şunları kaydetti:

"Meslektaşım İsmail Ebu Suhayla ile sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar 5 gün boyunca çalıştık. Cihaz çalışmaya başladı ve maliyeti yaklaşık 150 dolar tuttu. Cihaz, küresel çapta on binlerce dolar maliyetle fabrikalarda üretilenlerle karşılaştırılmayacak olsa da ülkemizde korona salgınının yayılması halinde amaca hizmet edecektir."

Halef, üretilen cihazın, Gazze'deki en büyük devlet hastanesi Şifa ve bazı özel hastanelerde incelendiğini belirtti.

Doktorların cihazda "bazı eksik ve birkaç iyileştirmeyle" daha iyi bir konuma geleceğini tavsiye ettiklerini söyleyen Halef, kısa zamanda da bunları tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Cihaz 12 voltluk pil ile çalışıyor

Halef, cihazın avantajlarından birinin 12 voltluk pil ile çalışması olduğunu, elektriğin kesilmesi durumunda da birkaç gün kesintisiz çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Üretilen cihazın deneme sürümü olduğunu ve başarısının kanıtlandığını vurgulayan Halef, 5 gün gibi bir sürede 50 ila 100 cihaz üretebileceklerini söyledi.

- Batı Şeria'da da solunum cihazı için teorik planlar geliştirildi

Batı Şeria'da ise gönüllü mühendislerin oluşturduğu bir ekip, solunum cihazının ilk prototipini üretme planları yapıyor.

AA muhabirine konuşan mekatronik mühendisi Mahmud Berhem, mühendisler ve üretim teknisyenlerinin de aralarında olduğu 6 kişilik bir grupla çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Hedefimiz, düşük maliyetli bir solunum cihazı prototipi üretmek. Sağlık Bakanlığı bize gerekli malzemeleri sağlarsa cihazı kolaylıkla tasarlayabileceğiz." diyen Berhem, kurdukları ekibin, solunum cihazı üretimi için teorik planlar geliştirdiğini, üretime başlayabilmek için Bakanlığın gerekli imkanları temin etmesini umduklarını dile getirdi.

Solunum cihazına alarm gibi özellikler de koymayı planladıklarını ifade eden Berhem, "Tasarladığımız cihaz, hastanelerde kullanılan, büyük şirketlerin ürettiği cihazların birebir alternatifi olamayacak. Ancak bir kriz çıktığında sorunları çözmede işe yarayacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Mevcut malzemelerle üretimi kolay bir cihaz tasarladıklarını, bu nedenle maliyetli olmayacağını belirten Berhem, "Filistin yapımı solunum cihazı" üretme konusunda kendilerine güvendiklerini aktardı.

Ekipte yer alan Halid Duveykat da Sağlık Bakanlığının gerekli desteği vermesi durumunda 2 ayda 300-400 solunum cihazı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19'a yakalananların sayısının 161'e yükseldiğini açıklamıştı. Ülkede bugüne kadar 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Seda Sayan Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Filistin'de yerli solunum cihazı üretimi için kollar sıvandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:40:07. #1.15#
title