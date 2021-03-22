Filistin'de yaşlılara ve kronik hastalara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması

Aşılama detayları KUDÜS (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşlıların ve kronik hastaların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başladığını duyurdu.

Iştiyye, Sağlık Bakanı Mey Keyle'nin de katılımıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Tıp Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Halkımızın koronavirüse karşı aşılanmasının başladığını duyurmak için buradayız." diyen Iştiyye, daha önce sağlık çalışanlarının aşılandığını hatırlatarak bu aşamada ise önceliğin yaşlılara ve kronik hastalara verildiğini belirtti.

Salgın sırasında ve aşı temini konusunda Filistin'e sundukları yardımlardan dolayı başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere herkese teşekkür eden Iştiyye, 11 bin 600 doz Biontec-Pfizer, 9 bin 600 doz AstraZeneca aşılarının da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderildiği bilgisini verdi.

Nisan ortasında da 279 bin doz aşı almayı beklediklerini aktaran Iştiyye, 2 milyon doz daha aşı satın almak için sözleşmeler yapıldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mart'ta Filistin'e 37 bin 440 dozu Alman-Amerikan Biontec-Pfizer, 24 bini İngiliz AstraZeneca olmak üzere 61 bin 440 doz Kovid-19 aşısı ulaştırmıştı.

Filistin yönetiminin 2 bin dozluk aşısının yanı sıra, Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın talebi doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da 60 bin doz aşı Gazze Şeridi'ne hibe edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra