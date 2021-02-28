Filistin'de "Vaad" adıyla yeni bir siyasi hareket kuruldu

Filistin'de "Vatan, Adalet ve Demokrasi Hareketi" (Vaad) adı altında yeni bir hareket kurulduğu duyuruldu.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Vatan televizyon kanalı merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında harekete ilişkin açıklamalar yapıldı.

Kuruluş duyurusunu okuyan Muhammed el-Neccar, "Sahnede, egemen siyasi güçler arasındaki kutuplaşmanın kırılması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kapsayıcı ulusal bir koalisyon haline gelmesi hedefiyle demokratik bir şekilde yeniden inşası için çalışan yeni sosyal ve siyasi güçlerin yükselmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan kuruculardan Gassan Tubasi, Vaad hareketinin herkese açık olduğunu, siyasi ve toplumsal programlarıyla kesişen ya da örtüşen duruma göre, seçime giren gruplarla ilişkide bulunacaklarını aktardı.

Vaad hareketinin kurucuları arasında El-Ard Araştırma Merkezi Başkanı Cemal Zakkut, eski Taşımacılık Bakanı Muhammed Ebu Dikka ve Gayrimeşru Yerleşim Karşıtı Birlik Kurucusu İsa Amr'ın bulunduğu kaydedildi.

Toplantıda, hareketin kendilerini bağımsız olarak niteleyen şahsiyetler ve aktivistler tarafından kurulduğu ve var olan siyasi yapıların alternatifi olmadığı ancak, Filistin halkının yönetiminde benzersizlik ve seçkinlikten uzak demokratik bir toplum için çaba göstereceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız