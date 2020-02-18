Filistin'de üniversitede patlama: 10 yaralı
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Filistin'de üniversitede patlama: 10 yaralı

Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

18.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:42
Filistin'de üniversitede patlama: 10 yaralı

'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.


Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın adından üniversite binasından dumanlar yükseldi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - EL HALİL

Kaynak: İHA
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