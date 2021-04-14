Filistin'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin kişi Kovid-19'a yakalandı
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Filistin'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin kişi Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin kişi Kovid-19'a yakalandı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti, 1923 yeni vaka tespit edildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti, 1923 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1923 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1425'inin Gazze Şeridi'nde, 498'inin de Batı Şeria'da tespit edildiği ifade edildi.

Tedavi gören 22 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 190'a çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 303 bin 470'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hastalardan 180'inin durumunun ağır olduğu, 267 bin 578 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar son günlerde düşme eğilimi gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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