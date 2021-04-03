Filistin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti
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Filistin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24 kişi daha yaşamını yitirdi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24 kişi daha yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1651 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 953'ünün Gazze Şeridi'nde, 636'sının Batı Şeria'da, 62'sinin ise Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 24 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 941'e çıktığı, toplam vaka sayısının ise 277 bin 130'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1000'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 628 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 68 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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