Filistin'de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Filistin'de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin'de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Filistin'de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 962 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 1 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 427'sinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 535'inin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldüğü ifade edildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 352 bin 760'a ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 894 kişi ise hayatını kaybetti.

Aktif vaka sayısının giderek arttığı ülkede, hastalardan 25'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal, yaptığı yazılı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının Kovid-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu vurgulamıştı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mert Günok Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin'de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:44:36. #1.16#

title