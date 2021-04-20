Filistin'de son 24 saatte 31 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Filistin'de son 24 saatte 31 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Filistin'de son 24 saatte 31 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 31 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 25 kişinin testi pozitif çıktı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 31 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 25 kişinin testi pozitif çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde toplam 2 bin 25 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Vakalardan 1556'sının Gazze Şeridi'nde, 469'unun Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te olduğu ifade edildi.

Tedavi gören 31 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 346'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 313 bin 121'e yükseldiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 60'tan fazla düşüş oldu.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar, son günlerde azalmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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