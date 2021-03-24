Filistin'de son 24 saatte 2 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalandı
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Filistin'de son 24 saatte 2 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalandı

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Filistin'de son 24 saatte 2 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalandı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 32 yeni vaka tespit edildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 32 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 32 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1518'inin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 514'ünün Gazze Şeridi'nde görüldüğü aktarıldı.

Tedavi gören 23 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 751'e, vaka sayısının da 258 bin 297'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 206'sının durumunun ağır olduğu, 230 bin 64 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son haftalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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