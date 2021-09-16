Filistin'de son 24 saatte 2 bin 501 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 hasta hayatını kaybetti - Haberler
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Filistin'de son 24 saatte 2 bin 501 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 hasta hayatını kaybetti

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Filistin'de son 24 saatte 2 bin 501 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 hasta hayatını kaybetti

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 501 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 15 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1690'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 811'inin ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği ifade edildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 139 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 409 bin 493'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 33 bini aştığı Filistin'de hastalardan 79'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filistin'de son 24 saatte 2 bin 501 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 hasta hayatını kaybetti - Haberler
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