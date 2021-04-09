Filistin'de son 24 saatte 2 bin 400'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 418 kişide virüs tespit edildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 418 kişide virüs tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 418 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1673'ünün Gazze Şeridi'nde, 745'inin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 33 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 76'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 293 bin 137'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hastalardan 190'ının durumunun ağır olduğu, 258 bin 46 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda vaka sayılarının 1500'ün üzerine çıkmasının ardından getirilen kısıtlamalarla oranlar yarı yarıya azalmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı giderek artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar 661 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 79 bine yaklaştı.

İsrail ablukası nedeniyle zor durumda olan Gazze'deki sağlık sisteminin yükünün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci