Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi - Haberler
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Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vaka sayısında artışın sürdüğü Filistin'de son 24 saatte 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vaka sayısında artışın sürdüğü Filistin'de son 24 saatte 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal ve abluka altındaki topraklarda son 24 saatte 2 bin 366 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 1527'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 839'unun ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre salgında son 24 saatte 19 kişi ise yaşamını yitirdi. Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam can kaybı 4 bin 124'e, vaka sayısı da 406 bin 992'ye yükseldi.

Aktif vaka sayısının 33 bini aştığı Filistin'de hastalardan 77'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi - Haberler
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