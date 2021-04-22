Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Filistin'de son 24 saatte 19 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 19 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 1652 kişinin testi pozitif çıktı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 19 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 1652 kişinin testi pozitif çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir günde 1652 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Vakalardan 1179'unun Gazze Şeridi'nde, 473'ünün ise Batı Şeria'da olduğu ifade edildi.

Tedavi gören 19 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 383'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 316 bin 521'e yükseldiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 60'tan fazla düşüş oldu.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar, son günlerde azalmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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