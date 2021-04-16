Filistin'de son 24 saatte 1700'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı
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Filistin'de son 24 saatte 1700'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı

Filistin'de son 24 saatte 1700'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 19 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 1700'den fazla kişinin testi pozitif çıktı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 19 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 1700'den fazla kişinin testi pozitif çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1774 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Vakalardan 1138'nin Gazze Şeridi'nde, 590'nın Batı Şeria'da, 46'sının da Doğu Kudüs'te olduğu ifade edildi.

Tedavi gören 19 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 223'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 306 bin 961'e yükseldiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 60'tan fazla düşüş oldu.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar son günlerde azalmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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