Filistin'de Siyasi Bölünmüşlüğü Bitirme Çabaları

Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmeye son vermeyle ilgili bakış açısını Mısır yönetimine sunduğu bildirildi.



Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinliler arasındaki uzlaşının başarılı olmasının Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın elinde olduğunu savunarak, "Abbas'ın bu fırsatı değerlendirerek bölünmeye son vermesi ve uzlaşmayı sağlaması gerekiyor." dedi.



Çözüm için Mısır'ın başkenti Kahire'de Fetih Hareketi yöneticileriyle hemen masaya oturabileceklerini belirten Kasım, "Hamas, Gazze'de kurulan İdari Komiteyi feshetmeye, uzlaşı hükümetinin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlamaya ve seçimleri yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



Kasım, Kahire'de bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin, uzlaşı konusunda derin çalışmalar yaptığı ve bu kapsamda çaba sarf eden Mısır'a karşı büyük sorumluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.



Son zamanlardaki Hamas ile Mısır yönetimi arasında yaşanan yakınlaşmalara da değinen Kasın, "Mısır ile Filistin ve Mısır ile Gazze arasındaki ortak konuların tümü masaya yatırıldı. Hamas'ın stratejik anlayışına göre, Mısır'ın ulusal güvenliği Filistin'in ulusal güvenliğinin bir parçasıdır. Bu nedenle Hamas, sınırın her iki tarafında da Mısır'ın güvenlik ve kardeşliğini korumaya özen gösteriyor." diye konuştu.



Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, cumartesi günü Gazze'den ayrılarak Kahire'ye gitmişti.



Fetih Hareketi ise dün, Hamaslı yetkililer ile uzlaşı konularını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Mısır'a bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.



Haziran ayı başlarında da bir Hamas heyeti Mısır'a gitmiş ve bir hafta süren ziyaretler kapsamında üst düzey yetkililerle toplantılar yapılmıştı. Hamas, görüşmeler neticesinde Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.