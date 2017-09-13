Fetih Hareketi, Gazze'de kurulan İdari Komitenin feshedilmesi ve uzlaşı hükümetinin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlanması konusunda yeniden çağrıda bulundu.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta toplanan Fetih Hareketi Merkezi Komitesinin, Filistin'de siyasi bölünmüşlüğü bitirme çabaları çerçevesinde Mısır tarafı ile görüşmeleri sürdüreceği belirtildi.



Toplantıda, Gazze'de kurulan İdari Komitenin feshedilmesi ve uzlaşı hükümetinin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlanması gerektiği kaydedildi.



Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.



Hamas, ağustos ayının başlarında, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bölünmeye son verilmesi kapsamında İdari Komiteyi feshetmeyi de içeren yeni bir siyasi girişim sunmuştu.



Filistin yönetiminin ise Hamas'ın önerisine itibar etmeksizin Abbas'ın "Gazze'deki İdari Komitenin koşulsuzca feshi, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nde etkin hale gelmesi ve seçimlere gidilmesi" maddelerini içeren girişiminde ısrarcı olduğu belirtiliyor.