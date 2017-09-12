Filistin'de "Siyasi Bölünmüşlüğü" Bitirme Çabaları

Hamas, Gazze Şeridi'nde kurulan İdari Komiteyi feshetme ve yönetimi Filistin uzlaşı hükümetine bırakmaya hazır olduğunu tekrarladı.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyetin, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi ile bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada heyetin görüşme sırasında Mısır'ın güvenlik ve istikrarına önem verdiğini vurguladığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, Filistin ulusal birlik hükümetinin kurulması için Kahire'de bütün Filistinli grupları bir araya getirecek bir kongreyle Hamas'ın, Gazze'deki İdari Komiteyi feshetme ve yönetimi uzlaşı hükümetine bırakmaya hazır olduğu aktarıldı.



Hamas'a yakın kaynaklar, 9 Eylül'de hareketin Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar ve yardımcısı Halil el-Hayye ile Siyasi Büro üyesi Ruhi Muştaha'nın yer aldığı Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyetin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Gazze'den ayrıldığını bildirmişti.



Kahire'de Mısırlı yetkililer ile bir araya geleceği belirtilen Hamas heyetine, hareketin yurt dışındaki yetkililerinden Musa Ebu Merzuk ile Salih el-Arvi'nin de katılacağı ifade edilmişti.