Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı
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Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı

16.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:30
Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı

Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turunun, Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündemiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi.

Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turunun, Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündemiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir El-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerde Filistinli siyasi grupların yaklaşan seçimlere ilişkin tüm meseleleri ele alacağını, bunların en önemlisinin ise seçim sürecini izleme meselesi olduğunu belirtti.

Ulusal diyalog görüşmelerini ikinci turunu değerlendiren Cağup, görüşmelerde Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündeminin masaya yatırılacağını aktardı.

Diğer yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, birçok farklı Filistinli grubun katıldığı görüşmelerin iki gün süreceği ve seçimlerin yapılmasını kolaylaştıracak adımların atılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Gün içerisinde "Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise, ulusal diyalog görüşmelerinin amacının "siyasi gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek için izlenen demokratik yolu kapatan her engeli ortadan kaldırmak, ortaklık inşa etmek ve siyasi sistemin meşruiyetini sandıkla yenilemek" olduğunu söyledi.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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